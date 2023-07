Tom Pidcock verrast met sterke prestatie op de Puy de Dôme: "Dat was een grote factor"

Tom Pidcock heeft opnieuw een topprestatie neergezet in de Tour. De Brit kwam als een van de eersten van de favorieten binnen.

Pidcock werd 16de op de Puy de Dôme, op 51 seconden van Tadej Pogacar. Een goede prestatie van de Brit, die op die manier opschuift naar plek zeven in het klassement. Hij maakt zo nog altijd aanspraak op het podium.

"Het was een vreemde dag. In het begin was het gemakkelijk, maar op deze wegen is het echter nooit echt makkelijk", zei Pidcock bij Eurosport. Daarbij doelde hij op het trage tempo in het peloton voor de Puy de Dôme.

"Op klim stond er tegenwind, dus ik had verwacht dat de groep groter zou zijn, vooral op het vlakke tussengedeelte. Ik denk dat de hitte een grote rol speelde. De jongens hebben mij en Carlos Rodríguez heel goed geholpen met koelen. Dat was een grote factor", zei Pidcock nog.

Ritzege blijft doel

Pidcock staat nu goed in het klassement, maar zijn doel is nog altijd duidelijk. "Ik wil een rit winnen, juichend over de streep komen, dan ben ik blij. Nu ik zo kort sta in het klassement wordt dat echter lastiger." Hij staat op 5'38" van Vingegaard in het klassement.