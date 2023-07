Richard Virenque "teleurgesteld" door de afwezigheid van Remco Evenepoel in de Tour: "Hierom had hij zeker zijn plaats tussen de grote kanonnen"

Remco Evenepoel is een van de grote afwezigen in de Tour de France. Verschillende mensen hadden dat graag anders gezien, zoals Richard Virenque, zevenvoudig winnaar van de bolletjestrui in de Tour. Hij probeerde het team te overtuigen Evenepoel toch mee naar de Tour te nemen.

Richard Virenque reed tussen 2001 en 2004 4 seizoenen voor het team van Patrick Lefevere. Ze hebben nog altijd regelmatig contact met elkaar. Zo probeerde Virenque Lefevere te overtuigen, zodat Evenepoel dit jaar toch de Tour zou rijden. "Zo zou Evenepoel voor het eerst kunnen proeven van de omstandigheden van de Tour", vertelde Virenque aan Le Soir. "Die zijn toch heel specifiek en het beste is dat hij die zonder de druk om te winnen, zou ontdekken. Wat in 2024 zonder twijfel het geval zal zijn." Virenque vindt dat Evenepoel al zijn plaats tussen de andere "grote kanonnen" zoals Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard heeft. "De laatste maanden heeft hij bewezen dat hij aan de eisen van een grote ronde voldoet (er was de Vuelta-zege en de dominantie in de Giro tijdens de 1e week, red.)", aldus de Fransman. Ten slotte dacht Virenque ook aan de wielerfans. "Velen zouden ervan kunnen geprofiteerd hebben dat de regenboogtrui in de grootste koers ter wereld zou te zien zijn", ging de Fransman verder. "Ik ben teleurgesteld dat hij er niet bij is en zal zeker niet de enige zijn. Jammer, maar we zullen een jaar moeten wachten."