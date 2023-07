Belg Timothy Dupont laat zich niet kennen en sleept alweer mooie uitslag uit de brand, winst voor Nederlander in China

Eén koers is vandaag al afgewerkt en die werd gereden in China. Daar heeft Timothy Dupont zich laten opmerken en dat is niet voor het eerst.

In de Tour of Qinghai Lake weten ze inmiddels wel hoe snel Timothy Dupont nog altijd is. De sprinter van Tarteletto-Isorex knalde enkele dagen geleden naar winst in de openingsetappe in Xining. Inmiddels zitten ze in China al aan rit 4.

Die vertrok in Huzhu en kwam aan in Menyuan. Ook deze keer toonde Dupont zich de snelste man in het peloton. Spijtig genoeg voor hem slaagden twee renners er wel in om uit de greep van dat peloton te blijven, mét aanzienlijke marge.

SOLO VAN VDB

De Nederlander Frank van den Broek reed solo naar de ritzege, met een voorsprong van 1'52" op eerste achtervolger Stefano Gandin. Een tweede plek dus voor de Italiaan. Dupont was als snelste man van de groepssprint dus derde, op 2'40" van de ritwinnaar. De Colombiaan Paredes blijft aan de leiding in het klassement.