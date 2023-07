Begrip voor zwakke Tour van Van der Poel "Het is een veredeld trainingskamp voor hem"

Mathieu van der Poel zit tijdens de Tour al met het WK in zijn hoofd. En dat begrijpt Thijs Zonneveld wel.

Mathieu van der Poel liet zich buiten enkele lead-outs niet veel zien in deze Tour. De laatste dagen is hij wel wat ziek, maar verder houdt Van der Poel zich veelal gedeisd in deze Tour. Thijs Zonneveld ziet een duidelijk verschil.

"Vorig jaar nog reed Van der Poel rond in grote rondes als een kind in de ballenbak. Springend, zingend, stuiterend. Hij viel aan vanaf kilometer nul, of het nu een bergetappe of een vlakke rit was", zegt hij in zijn column bij het AD.

Het verschil met deze Tour is dan ook duidelijk voor Zonneveld. "Deze Tour is, ik kan het niet anders omschrijven, een veredeld trainingskamp voor hem. Hij piloteert Jasper Philipsen in de sprints en verder doet hij vooral niet te gek."

Zonneveld ziet dat Van der Poel niet nodeloos met energie smijten en niet aanvallen vanaf kilometer nul. "Zijn lijf fietst door Frankrijk, zijn hoofd zit al in Glasgow. Van der Poel wil niet over tien jaar terugkijken op zijn carrière met spijt over gemiste kansen. Tijd voor focus."