Jasper Philipsen wil niet alleen in de Tour scoren en spreekt zijn droomkoers uit: "Die vind ik het speciaalst"

Jasper Philipsen is dé sprinter van deze Tour. Maar de sprinter heeft ook nog andere ambities.

Jasper Philipsen blijft verbazen in deze Tour met nu al vier etappezeges. Maar ook in het voorjaar zette hij een grote stap met winst in de Classic Brugge-De Panne en de Scheldeprijs en ook een tweede plaats in Parijs-Roubaix en een vierde plaats in Dwars door Vlaanderen.

In Parijs-Roubaix overtuigde Philipsen al en dat is ook de klassieker waar hij van droomt. "Op een goeie dag en met goede omstandigheden is dat een koers die ik moet kunnen winnen", zei hij bij Vive le Vélo.

"Ik maak nog elk jaar progressie en hoop die lijn door te trekken, zodat ik ook in de klassiekers nog iets sterker word. We zitten op de goede weg", zei Philipsen nog. En als hij een monument mag kiezen, moest hij ook niet lang nadenken. "Parijs-Roubaix. Die vind ik het speciaalst."