Tom Dumoulin klaar en duidelijk over Mathieu van der Poel na mislukte jacht op zege

Mathieu van der Poel probeerde een gooi te doen naar de ritzege. Maar de Nederlander kraakte op de slotklim en moest tevreden zijn met de prijs van de strijdlust.

Van der Poel viel in de slotfase van de twaalfde etappe aan in de afdaling van de eerste van drie beklimmingen. Volgens ex-renner Tom Dumoulin was dat ook het goede moment, omdat Van der Poel weet dat hij bergop niet de beste is.

Dumoulin geloofde er ook in, maar op de derde en zwaarste beklimming kwamen de achtervolgers weer aansluiten. Van der Poel probeerde om de aanval van Ion Izagirre te beantwoorden, maar blies zich zo op.

Van der Poel met WK in het achterhoofd

"Maar als hij wacht, was hij waarschijnlijk ook eraf gereden. Hij kan zichzelf niets verwijten, maar hij is gewoon nog niet goed genoeg om zo’n rit te winnen", stelt Dumoulin bij NOS. En hij vreest ook dat het de laatste kans was voor Van der Poel, die niet in topvorm is.

"Op dit moment mist hij nog net dat beetje extra. Dan wordt het moeilijk, maar zeg nooit, nooit. We moeten ook niet vergeten dat het WK belangrijker is. Hij zit ook met dat doel in zijn achterhoofd", besloot Dumoulin.