Van verschillende markten thuis: Nederlandse komt nu op ander terrein met stevig bisnummer in Baloise Ladies Tour

De Baloise Ladies Tour stelt tot dusver niet teleur: het is een Nederlandse die daar stevig de lakens uitdeelt. Al was de spanning al wel twee dagen gegarandeerd.

Charlotte Kool had woensdagavond al de proloog gewonnen en is inmiddels reeds een tweede keer aan het feest. Plaats van het gebeuren was deze keer het Belgische Zwevegem, waar een eerste rit in lijn van 119,8 kilometer vertrok en aankwam.

Het stond in de sterren geschreven dat het daar tot een massasprint zou komen. In die mate zelfs dat er van een ontsnapping eigenlijk geen sprake was. Anniek Mos en Aniek van Alphen deden dan toch nog een tevergeefse poging. Het was het meest schrikken bij een valpartij in het peloton in de laatste vijf kilometers.

OPNIEUW NET NIET VOOR BRAND

Wie die kon ontwijken, kon even later spurten voorde overwinning. Charlotte Kool slaagde daar meesterlijk in: na eerst de zege op de tijdritfiets deed de renster van dsm-firmenich het nu in de sprint. Emma Norsgaard en Lucinda Brand werden tweede en derde in de rituitslag. Vanzelfsprekend blijft Kool aan de leiding in het klassement.