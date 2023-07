VOORBESCHOUWING TOUR DE FRANCE RIT 12: Van Aert met nog grotere kans dan Van der Poel in overgangsrit

Een volgende overgangsrit dient zich aan in de Tour en dat betekent voor Wout van Aert en Mathieu van der Poel een nieuwe kans om hun slag te slaan. Tussen hen beiden geven we Van Aert de grootste kans op succes.

PARCOURS

De 12e etappe vertrekt in Roanne en komt na 168,8 kilometer aan in Belleville-en-Beaujelais. Een vrij korte rit dus, maar onderweg komen de renners wel heel wat tegen. Ze passeren mooie wijngaarden, maar moeten ook vijf klimmetjes over. De Côte de Thizy-les-Bourgs (4,3 km aan 5,6%) en Col des Ecorbans (2,1 km aan 6,9%) komen er snel aan.

Na de tussensprint aan kilometer 93 in Régnié-Durette volgt de derde klim op rij van derde categorie: de Col de la Casse Froide (5,2 km aan 6,1%). Voor aanvang van de laatste twee beklimmingen van tweede categorie kan er dus al heel wat gebeurd zijn. De sleutel ligt bij welke ontsnapping er juist tot stand komt.

Op de Col de la Croix Montmain (5,5 km aan 6,1%) en de Col de la Croix Rosier (5,3 km aan 7,6%) moeten dan echt de kaarten op tafel gelegd worden door de kandidaat-ritwinnaars die niet kunnen teren op een sprint. Op de top van de Croix Rosier is het dan nog wel 28 kilometer tot aan de finish, veeleer in dalende lijn.

FAVORIETEN

Omdat het in de finale vrij lang dalen is, kan er nog wel wat volk terugkeren uit de achtergrond. Dat vergroot de kans dat een beperkt groepje zal sprinten voor de overwinning. Een scenario dat op het lijf geschreven is van Wout van Aert. Wie een finale met een afdaling zegt, zegt ook Matej Mohoric. Haalt hij zijn specialiteit nog eens boven?

© photonews

Indien hersteld van zijn ziekte zal Mathieu van der Poel zich ook weer ten volle willen smijten. Om het dan zelf aan het einde nog in de spurt af te maken is in de huidige omstandigheden misschien wel weer een tikkeltjje te veel gevraagd. Toch zal meer naar hem gekeken worden dan naar Neilands en consoorten, de outsiders zeg maar.

Kijk ook niet raar op als een Pedersen er nog aan hangt en op zijn tweede ritzege mikt, al gaat het wellicht iets te veel op en af voor hem. Lidl-Trek kan ook mikken op zijn ploegmaat Skjelmose. Komt er een eind aan de aanvalslust van Alaphilippe en Kwiatkowski? En wat kan een klimmer als Bardet en houden de 'Grote Twee' zich koest?

ONZE STERREN

**** Wout van Aert

*** Matej Mohoric

** Julian Alaphilippe - Michal Kwiatkowski - Mads Pedersen - Mattias Skjelmose - Mathieu van der Poel

* Romain Bardet - Krists Neilands - Georg Zimmermann