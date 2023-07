Vriendin van Jasper Philipsen verklapt een van zijn fratsen tijdens de Tour: "Toen was het heel even paniek"

Jasper Philipsen blijft maar winnen in de Tour. Ook voor zijn vriendin Melanie Peetermans is het een hele belevenis.

Tijdens de eerste ritten van de Tour was zijn vriendin Melanie er nog bij, maar nu is ze weer thuis in Ham. En dat maakt toch wel een verschil qua beleving. Toen ze in de Tour was, kon Melanie direct bij Jasper Philipsen om hem een knuffel te geven, woensdag was dat wel even anders.

"Als je dat van thuis volgt, is dat natuurlijk veel afstandelijker. Ik moest ook twee uur wachten tot ik hem gehoord had. Toen ik daar was, dat zijn momenten die ik nooit zal vergeten", zei ze bij Radio2.

Jasper Philipsen heeft naast zijn bijnaam De Vlam van Ham ook nog die andere bijnaam, Jasper Disaster. Melanie verklapte nog een van de fratsen van Jasper tijdens de Tour. "In de Tour heeft hij per ongeluk de nooddeur in de bus open gedaan en toen was het heel even paniek bij de buschauffeur."