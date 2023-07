Hoe Wout van Aert en Mathieu van der Poel net niet hetzelfde denken en juist daarom mekaar altijd weer tegenkomen

Wout van Aert en Mathieu van der Poel: steeds opnieuw komen ze mekaar tegen in de koers. Ook in deze Tour was er al meermaals een onderonsje tussen deze twee. Hoe komt dat toch?

Het is iets waar ze zich in De Avondetappe over hebben gebogen. Zouden die twee dan eenzelfde manier van denken hanteren tijdens de koers? "Ik denk niet dat ze hetzelfde denken. Daar zit juist een heel groot verschil in. Wel jagen ze op dezelfde prooi", is het oordeel van oud-wielrenner Stef Clement.

In de twaalfde Tourrit versnelden ze haast op hetzelfde moment in een poging om uit het peloton weg te geraken. Toch straf. "Laat honderd mensen aan de start een lijstje invullen met wie in de ontsnapping zit en dit zijn de eerste twee namen die erop staat. Als de ene gaat, gaat de andere daarom altijd mee."

© photonews

De veelzijdigheid van beide topppers, speelt volgens Clement ook een rol in de verdeling van de prijzen. "Het verschillende denken zorgt er ook voor dat het gaat afwisselen wie ermee aan de haal gaat. Van Aert is meer de denker, Van der Poel de 'voeler'. Maar je kunt niet zeggen dat ze op dezelfde manier denken."