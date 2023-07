Australische renner (25) overleeft aanrijding in Belgisch dorpje niet: "We zijn een heel goede jongen verloren"

In het Waalse Molenbaix is de 25-jarige Australiër Connor Lambert tijdens een trainingsrit aangereden. Hij werd nog gereanimeerd, maar overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Connor Lambert werd woensdag in Molenbaix, een dorp in Henegouwen, aangereden door een vrachtwagen. Lambert was als coach van het juniorenteam van XSpeed United mee aan het trainen.

Lambert is een generatiegenoot van Gino Mäder, die vorige maand overleed na zijn val in een afdaling in de Ronde van Zwitserland. De Zwitser overleed een dag later aan zijn verwondingen.

De Australiër Jai Hindley, momenteel derde in het klassement in de Tour, reageerde voor de twaalfde etappe op het overlijden van Lambert. "We zijn een heel goede jongen verloren. Ik wil mijn gedachten naar zijn familie en de hele West-Australische fietsgemeenschap sturen, vooral omdat het een vrij kleine gemeenschap is, maar het is als een grote familie en ik ben er echt kapot van om dit nieuws te horen."