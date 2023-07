Van Aert weet het zeker: "Daar zal er wel een verschil zijn tussen Vingegaard en Pogacar"

Ook voor Wout van Aert blijft de strijd om het geel in Parijs spannend. Hij had echter al meer verschil verwacht.

Op de tweede rustdag is het verschil tussen Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar nog altijd maar 10 seconden. Ondanks het vele werk van Jumbo-Visma en Wout van Aert blijft het verschil dus klein.

"Waar de beslissing dan moet vallen? Ik had dit weekend eigenlijk al grotere verschillen verwacht", zei Van Aert bij Vive le vélo. Maar hij verwacht wel degelijk nog verschillen tussen de twee.

Tijdrit zal beslissen

"Maar dinsdag en woensdag is er een zwaar tweeluik met die tijdrit en de etappe over de Col de la Loze. Ik ga ervan uit dat er zeker in de tijdrit wel een verschil zal zijn", zei Van Aert nog.

En als het verschil na woensdag niet duidelijk is, dan volgt er zaterdag nog de ultieme strijd richting Le Markstein met maar liefst 6 beklimmingen onderweg.