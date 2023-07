🎥 Wout van Aert op lovende woorden getrakteerd ver buiten de landsgrenzen: "Een ongelooflijke prestatie, wat een rit!"

De lovende woorden aan zijn adres zijn meer dan verdiend. Wout van Aert heeft weer een prestatie neergezet die de handen op mekaar doet gaan.

Wereldwijd is er veel appreciatie voor wat Van Aert allemaal laat zien in de Tour. Of het nu in een sprintersrit, bergrit of een tijdrit is. Ook de Engelstalige tv-commentatoren van Eurosport gingen uit hun dag toen ze hem in de klimtijdrit naar een tijdelijke toptijd zagen knallen. "Wat een rit was dat!"

Waarop de cocommentator inpikte: "Cavagna, die in de hot seat zat, zegt: "Ik moet me hier terugtrekken". Dit was een ongelooflijke prestatie van Van Aert." Nadien kwam in beeld hoe Van Aert met zijn rug tegen een wagen aan het uithijgen was. "De pijn is nog niet voorbij op het moment dat je over de streep komt."

"𝗧𝗵𝗮𝘁 𝘄𝗮𝘀 𝘀𝗼𝗺𝗲 𝗿𝗶𝗱𝗲!"



⚡️ Wout van Aert takes the lead and the hot seat at the time trial on Cote de Domancy ⏱#TDF2023 | @WoutvanAert | @JumboVismaRoad pic.twitter.com/5viEVScmzQ — Eurosport (@eurosport) July 18, 2023

"Neen, zeker en vast niet", nam de collega in de commentaarcabine weer over. "We kunnen zien hoe Wout probeert te herstellen na de inspanning."