Sterke Wout van Aert blijft verbazen en hoge ogen gooien: "Het is heel straf, absurd, een beetje buitenaards"

Gewonnen of nog niet gewonnen: Wout van Aert is gewoon heel sterk bezig en blijft hoge ogen gooien in de Tour de France. Er waren al twee tweede plaatsen in ritten in lijn, nu is hij ook nog een keer derde geworden in een klimtijdrit.

Het blijft verbluffend op welke verschillende fronten Wout van Aert meedoet met de besten. Dat kan Laura Verdonschot in Vive le Vélo ook niet genoeg benadrukken. "Het is heel straf, hé. Ik had gehoopt dat hij al een rit zou gewonnen hebben in de Tour", aldus de veldrijdster die twee maand geleden in het huwelijksbootje stapte. © photonews De lofzang voor Van Aert gaat nog een eindje verder. "Hoe hij presteert, dat is een beetje buitenaards. In de eerste dagen was hij op de beklimmingen mee met de klimmers. Terwijl hij met extra gewicht zit, dat moet je bergop toch meenemen." Een huzarenstukje om dat in de grootste koers ter wereld allemaal voor mekaar te krijgen. "Het is absurd, eigenlijk."