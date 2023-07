Lucinda Brand heeft uitstekend nieuws te verkondigen

Lucinda Brand heeft zowel bij Lidl-Trek als bij de Baloise Trek Lions haar contract verlengd. Ze zal nog eens 2 seizoenen voor beide ploegen rijden.

Al enkele jaren is Lucinda Brand een van de grote namen in het veldrijden. Ze is voormalig wereldkampioene en ook op de weg deed ze het al uitstekend. Zo won ze onlangs nog de Baloise Ladies Tour.

Dat leidde tot een contractverlenging bij haar ploegen. Op de weg zal ze de komende 2 seizoenen voor Lidl-Trek blijven rijden. In het veld zal dat voor de Baloise Trek Lions zijn.

"Ik heb het gevoel dat ik mijn plek binnen het team heb gevonden. En ik ben hier ongelooflijk gelukkig. Dus het was natuurlijk niet meer dan logisch om de komende 2 jaar hier te blijven. Het is een spannende tijd voor het team en ik ben erg blij om daar deel vanuit te maken", aldus Brand in een persbericht.

"Het is echt een voorrecht om de weg en het veld met Lidl-Trek en Baloise-Trek Lions te kunnen combineren", ging Brand verder. "De steun die ik van beide kanten krijg is ongelooflijk. Ze werken overigens supergoed samen om het voor elkaar te krijgen."