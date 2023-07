Ook oud-mentor staat voor een raadsel: "Het was niet de Tadej Pogacar die we kennen"

Tadej Pogacar kende na de rustdag lastige dagen. Hij ziet er zichtbaar niet goed uit en ook Allan Peiper, zijn oud-mentor, heeft niet meteen een verklaring.

Zo is er ook een koortsblaasje bij Tadej Pogacar. "Ik heb dat al enkele dagen geleden gezien", vertelde Allan Peiper aan Sporza. "Dat kan een teken zijn van een lagere weerstand."

Ook vond Peiper dat Pogacar al op de Col de Joux Plane, voor de rustdag, kwetsbaar was. "Maar Jonas Vingegaard had dat niet gezien en zo was Pogacar er nog mee weggekomen", aldus Peiper.

"Maar wat we tijdens de tijdrit zagen, was Pogacar niet", was Peiper duidelijk. "Hij was zo bleek. Het kan misschien een mindere dag geweest zijn. Of hij had de rustdag slecht verteerd. Zijn grote motor moet je blijven laten draaien. Anders betaalt hij dat een dag later cash. Alleen lijkt er meer aan de hand te zijn."

Die laatste gedachtegang werd tijdens de koninginnenrit bevestigd. Pogacar moest al vroeg lossen en verloor minuten. Zelf verklaarde hij dat hij volledig kapot zat en dat zijn benen volledig leeg waren. Door het tijdsverlies lijkt de strijd voor de Tour gestreden.