Met Lotte Kopecky op kop: dit zijn de Belgen die vanaf zondag de Tour de France Femmes rijden

Zondag begint de Tour de France Femmes. Aan de start zullen ook 7 Belgen staan. Lotte Kopecky is een van die 7.

Sterrenteam SD Worx nam ook Lotte Kopecky in zijn selectie voor de Tour de France Femmes op. Zij is een van de vrouwen van het seizoen en tijdens de kampioenschappen toonde ze al haar vorm door de dubbel te pakken. In de Tour zal ze voor kopvrouw Demi Vollering werken, maar krijgt ze ook zeker de ruimte om zelf voor ritzeges te gaan.

Daarnaast is er ook Fenix-Deceuninck dat voor de gelegenheid Fenix-Elegant zal heten. Sanne Cant is erbij, net als Julie De Wilde die vorig jaar een van de revelaties was. Julie Van de Velde en Marthe Truyen zijn dan weer debutanten.

Het andere Belgische team AG Insurance-Soudal Quick-Step neemt ook een Belgische mee. Justine Ghekiere zal haar debuut maken en zal vooral in dienst van kopvrouw Ashleigh Moolman moeten rijden.

Ten slotte gaat ook Fien Delbaere voor Israel-Premier Tech Roland mee naar de Tour. Ze maakt haar debuut. Ze zal vooral voor kopvrouwen Claire Steels (algemeen klassement) en Tamara Dronova (ritzeges) moeten werken.