VOORBESCHOUWING TOUR DE FRANCE RIT 20: Laatste stuiptrekking Pogacar of zet Vingegaard puntjes op de i?

Voor de laatste keer in de Tour moeten de renners bergen bedwingen. Kan Pogacar nog eens uithalen of zet Vingegaard de puntjes op de i?

PARCOURS

Tussen Belfort en Le Markstein moeten de renners in 133,5 kilometer maar liefst 6 beklimmingen over. Geen reuzen, maar de laatste twee beklimmingen zijn wel stevig. De Petit Ballon (9,3 km aan 8,1%) en de Col du Platzerwasel (7,1 km aan 8,3%).

De finish ligt niet bovenop de Col du Platzerwasel, maar wel zo'n 7 kilometer verder op een plateau. Wie alleen boven komt op de top, zal dus nog een kleine tijdrit uit de benen moeten schudden.

FAVORIETEN

Giulio Ciccone en Felix Gall kunnen in de vlucht verwacht worden in de strijd om de bolletjestrui. Of ze voor ritwinst zullen kunnen gaan, zal afhangen van hun bondgenoten in de vlucht van de dag.

Ook de renners die nog strijden voor de top tien, zullen in de vlucht van de dag willen zitten. De Fransmannen Martin en Gaudu zullen wellicht wel proberen, maar ook Hindley, Bilbao en Simon Yates en Rodriguez kunnen verwacht worden.

Jumbo-Visma wil wellicht nog één keer uitpakken en Jonas Vingegaard nog aan een tweede ritzege willen helpen. Daarnaast verklaarde Tadej Pogacar al dat hij voor de ritzege wilde gaan en de rit is niet zo lastig in vergelijking met woensdag.

ONZE STERREN

*** Tadej Pogacar

** Jonas Vingegaard, Adam Yates

* Felix Gall, Giulio Ciccone, Pello Bilbao