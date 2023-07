🎥 Arnaud De Lie knoopt weer aan met een zege in de Ronde van Wallonië en klopt Thibau Nys in de sprint

Arnaud De Lie heeft de tweede etappe in de Ronde van Wallonië gewonnen. Hij was in de sprint sneller dan Thibau Nys.

In de tweede etappe van de Tour de Wallonie lagen niet heel veel obstakels voor de renners. Slechts twee beklimmingen onderweg, waardoor een massasprint verwacht werd in de straten van Walcourt. Zes renners, met onder meer Nieuwenhuis en Rex, kozen voor de vlucht van de dag. Voor de Fransman Kess ging het te snel, waardoor er nog vijf renners overbleven vooraan. Op 65 kilometer van de streep kwamen Stannard, Van Boven en Ronhaar nog aansluiten vooraan. Op 20 kilometer van de streep was het rijk van de vluchters over na enkele kopbeurten van leider Filippo Ganna en Soudal Quick-Step. Lidl-Trek werkte ook hard voor Thibau Nys, maar hij moest de duimen leggen voor Arnaud De Lie. Timo Kielich werd derde. Voor De Lie zijn vijfde overwinning van het seizoen en de eerste sinds zijn zware valpartij in de Vierdaagse van Duinkerke. Filippo Ganna blijft leider.