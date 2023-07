Jordi Meeus verrast iedereen op de Champs-Élysées met eerste zege in de Tour, maar niet zelfzelf

Jordi Meeus heeft zichzelf verbaasd met winst op de Champs-Élysées. Meeus klopte groene trui Jasper Philipsen met een banddikte.

Jordi Meeus was al twee keer zevende en een keer zesde geworden in deze Tour. Hij liet zich meestal wegdrummen in de sprints en kon nooit echt meedoen voor de overwinning. Maar op de Champs-Élysées lukte het wel.

"Ik wist dat er meer mogelijk was dan dat de resultaten lieten zien tot nu toe. Alles ging gelukkig perfect en ik ben super blij dat ik de etappe heb kunnen winnen. Ik voelde me heel goed vandaag, vanaf het moment dat we vol gas gingen had ik goede benen."

"Ik pakte toen het wiel van Pedersen en maakte goed gebruik van de slipstream. Ik kwam eruit, en pakte de zege op de finishlijn. Natuurlijk voelt dit echt geweldig. Dit is mijn allereerste Tour en het was al een geweldige ervaring, maar om dan hier de overwinning te pakken, dat voelt geweldig."