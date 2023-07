🎥 Alpecin-Deceuninck aan het feest in NaTourCriterium van Aalst, droompodium voor organisatie

In Aalst is het traditionele NaTourCriterium afgewerkt. Alpecin-Deceuninck was aan het feest.

Geen Tadej Pogacar in Aalst, de Sloveen zei afgelopen weekend nog af wegens vermoeidheid na de Tour. Pogacar keerde terug naar Monaco, in Aalst trommelden ze nog bolletjestrui Giulio Ciccone op als vervanger. Maar met onder meer groene trui Jasper Philipsen, Mathieu Van der Poel, Jordi Meeus, Oliver Naesen, Florian Vermeersch en Stan Dewulf stonden er nog heel wat mooie namen aan de start in Aalst. Van der Poel, Philipsen, Ciccone en De Buyst reden in de slotfase weg, maar De Buyst viel weg met pech. Met een late aanval trok Van der Poel het laken naar zich toe, Philipsen en Ciccone mochten als nummers twee en drie mee op het podium. @mathieuvdpoel wins the criterium in Aalst, le maillot vert @JasperPhilipsen finished second! pic.twitter.com/L12gJwLr1j — Alpecin-Deceuninck Cycling Team (@AlpecinDCK) July 24, 2023