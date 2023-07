Filippo Ganna heeft in Wallonië echt de handen vol met 19-jarig toptalent uit eigen team, Van Moer een knappe vierde

Filippo Ganna en niemand anders was torenhoog topfavoriet in rit 4 in de Ronde van Wallonië. Dat was immers een tijdrit. Ganna won ook, maar het kostte toch meer moeite dan verwacht.

Een lastige tijdrit van 32,7 kilometer in en rond Bergen stond op het menu op de vierde dag van de Ronde van Wallonië. Het ging constant op en af en dat kon nog wel een uitdaging betekenen voor Ganna. Anderzijds was de Italiaanse kampioen tijdrijden uiteraard de man met veruit de beste adelbrieven in dit vak uit het deelnemersveld.

Wie het hem misschien het moeilijkst kon maken, was de 19-jarige Joshua Tarling. Het grote talent van INEOS kan ook een ferm stukje tegen de klok rijden en bewees dat in Bergen door een scherpe tijd neer te zetten. Zo was het toch koffiedik kijken of Ganna daar nog onder kon.

INEOS PALMT TOP 3 IN

Hij slaagde daar wel degelijk in, al was het ook niet dat hij nog echt veel overschot had. Ganna was net geen acht seconden sneller dan Tarling. Het werd een één-twee-drietje voor INEOS, want Connor Swift palmde op 30 seconden van de winnaar nog plek 3 in. Brent Van Moer werd knap vierde, hij zat 35 seconden langer dan Ganna op de fiets.