Niet enkel concurrent van Evenepoel in Vuelta maar ook in San Sebastian, Wellens gaat dan weer andere kant uit

Er is belangrijk nieuws dat ook Remco Evenepoel in de gaten zal houden. Een concurrent van hem voor de Vuelta zal ook de degens kruisen in San Sebastian. Dan gaat het over Juan Ayuso. UAE laat ook nog weten in welke volgende wedstrijd Tim Wellens in actie gaat komen.

Juan Ayuso werd dinsdag al derde in de Prueba Villafranca - Ordiziako Klasika. Dat was het begin van een nieuw blok aan wedstrijden. Team UAE heeft ook de selecties bekendgemaakt voor de Clasica San Sebastian, de Ronde van Polen, het Circuito de Getxo en Ronde van Castilla en Léon. Ayuso gaat ook nog de Clasica San Sebastian en Circuito de Getxo rijden. "In de opbouw heb ik een leuk trainingsblok gehad in Andorra met de ploegmaats. Het is een goede periode geweest, zowel op als naast de fiets. We hebben enkele grote doelen voor het laatste deel van het seizoen", zegt de jonge Spanjaard. © photonews "Het is spannend om er weer tegenaan te gaan in San Sebastian. Een harde, explosieve koers. Ik denk dat we met goede kaarten kunnen spelen." Vorig jaar eindigde Ayuso derde in de Vuelta. Bij deze twee grote afspraken gaat hij Remco Evenepoel opnieuw tegenkomen. Tim Wellens gaat dan weer de Ronde van Polen rijden.