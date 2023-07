Demi Vollering ziet een ander plan dan Lotte Kopecky: "Maar niemand reageerde"

Demi Vollering heeft in de 4e etappe in de Tour de France Femmes 8 seconden op haar concurrentes genomen. Al verliep het niet helemaal volgens plan.

In de 4e etappe in de Tour de France Femmes probeerde SD Worx de koers hard te maken. Lotte Kopecky viel enkele keren aan en raakte uiteindelijk solo weg. Kopecky verklaarde achteraf dat het de bedoeling was dat Demi Vollering zou volgen.

Maar dat gebeurde niet. Vollering sprak over een ander plan. "We wilden de anderen uit hun tent lokken, maar niemand reageerde. Ze waren alleen op mij gefocust", verklaarde ze bij Sporza.

"Het was voor Kopecky wel een manier om al die beklimmingen te overleven", ging Vollering verder. "Zo kon ze mij naar de voet van die laatste klim brengen. Het is mentaal heel leuk als je nog iemand bij je hebt in de finale. Ze is hier ongelooflijk sterk."

Uiteindelijk sprintte Vollering nog naar een 2e plaats en pakte ze 8 seconden (waarvan 6 bonificatieseconden) tegenover haar concurrentes. "Ik ging toch voor iets meer, want ik wil altijd zoveel mogelijk. Dat ik mijn handen in de lucht stak? Ik wist niet goed of er nog iemand voorop lag. Dus daarom wou ik zekerheid voor de foto. Helaas", besloot ze.