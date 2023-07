Patrick Lefevere klaar en helder over opsteker Soudal Quick-Step: "Belangrijk voor ploeg die ik probeer uit te bouwen"

Patrick Lefevere blijft druk bezig om een ploeg uit te bouwen die ook in de toekomst Soudal Quick-Step op de wielerkaart kan zetten. In dat verhaal past ook de contractverlenging van Josef Cerny.

Een crucialere overeenkomst dan het op het eerste zicht misschien lijkt. "Josef is een belangrijke bouwsteen in de ploeg die ik probeer uit te bouwen", zegt Lefevere op de site van Soudal Quick-Step. "Hij werkt zeer hard voor zijn ploegmaats en gebruikt vaak zijn immense paardenkracht om urenlang aan de kop van het peloton te sleuren."

Kortom: Cerny is een gewaardeerde werkkracht, maar hij is nog veel meer dan dat. "Hij is ook in staat om zelf belangrijke overwinningen te behalen, zeker in een tijdrit. Hij is ook een belangrijk iemand om rond de ploegbus te hebben."

Lefevere heeft een akkoord met de 30-jarige Tsjech tot het einde van 2025. "Hij is heel populair onder de renners en de stafleden, we zijn dus heel blij om hem nog twee jaar langer bij ons te hebben."