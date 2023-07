Renner die zware val in de Ronde van Vlaanderen veroorzaakte, kent zijn zware verdict

Filip Maciejuk is voor een maand geschorst. Tijdens de Ronde van Vlaanderen veroorzaakte hij een zware val. Enkele maanden later kent hij dus zijn straf.

Tijdens de Ronde van Vlaanderen was er voor de 1e passage over de Oude Kwaremont een zware valpartij. Filip Maciejuk probeerde via de graskant plaatsen te winnen, maar hij kwam in een grote plas water terecht en verloor daardoor de controle over het stuur.

De gevolgen waren enorm. Maciejuk werd weer in het peloton gekatapulteerd en bracht een groot deel van het peloton daarbij ten val. Het leidde onder meer tot de opgave van Tim Wellens (sleutelbeenbreuk). Ook Wout Van Aert kwam ten val en liep daardoor een blessure aan de knie op.

Maciejuk werd meteen uit de koers gehaald en moest destijds een boete van 1000 Zwitserse frank (toen zo'n 1006 euro) betalen. Ook bood hij zijn verontschuldigingen aan. "Dit zou niet mogen gebeuren. Het was een grote inschattingsfout van mij", klonk het toen.

Bijna 4 maanden later kreeg de Pool nog van de UCI een straf. Volgens de UCI overtrad hij regel 12.4.007 van het UCI-reglement. Die gaat over "een onregelmatig en onveilig manoeuvre dat tot het risico op blessure of overlijden leidt". Het reglement voorziet dat een gepaste sanctie. Maciejuk kreeg een maand schorsing en die ging vanaf 25 juli in.