🎥 Opvallend in de Tour de France Femmes: topfavoriete Demi Vollering bestraft voor stayeren

Demi Vollering heeft na de 5e rit in de Tour de France Femmes een tijdstraf gekregen. Daardoor staat ze in het algemeen klassement opeens achter Annemiek van Vleuten.

Tijdens de 5e etappe in de Tour de France Femmes kreeg Demi Vollering met een lekke band af te rekenen. Ze werd snel geholpen en tussen de volgwagens probeerde ze snel naar het peloton terug te keren.

Daarbij reed Vollering achter de volgwagen van haar eigen ploeg SD Worx, die zijn plek in de volgkaravaan terug moest innemen. SD Worx staat aan de leiding van het ploegenklassement en heeft daardoor volgnummer 1. De achtervolging leidde op een bepaald moment tot een gevaarlijke situatie, waarbij de volgwagen even door de graskant moest rijden.

Een koerscommissaris vond dat het welletjes was geweest en stuurde de volgwagen met veel gebaren naar de kant. Ook deed de commissaris teken dat hij de fase zal noteren. Zo moest Vollering op eigen houtje van volgwagen naar volgwagen springen.

Vollering reed samen met de andere favorieten in het peloton over de streep, maar na de etappe bleek dat ze toch op achterstand was gezet. De jury had de Nederlandse 20 seconden straftijd gegeven. Voor de rit naar Albi had ze nog een voorsprong van 8 seconden op onder meer Annemiek van Vleuten. Na de rit zijn dat opeens 12 seconden.