Flanders-Baloise grijpt net naast de zege in de Ronde van Tsjechië, de zege is voor Itamar Einhorn

Itamar Einhorn heeft de openingsetappe in de Ronde van Tsjechië gewonnen. Hij won in de sprint voor Milan Fretin van Flanders-Baloise en is ook de 1e leider.

De Ronde van Tsjechië begon met een geaccidenteerde etappe van Prostejov naar Unicov. Na verschillende hellingen kreeg het peloton een vlak slot. De finish lag na 165 km. 3 renners vormden de vlucht van de dag, maar zij kregen een maximale voorsprong van slechts 2 minuten. Op het heuvelachtige parcours verbrokkelde de kopgroep en halfweg was iedereen weer gegrepen. Er kwam geen nieuwe noemenswaardige aanval meer en zo werd een massasprint onvermijdelijk. Itamar Einhorn was de snelste en won voor Milan Fretin en Luke Lamperti. Einhorn is ook de 1e leider in Tsjechië.