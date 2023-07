Netflix brengt straf verhaal van meest kwetsbare Cavendish-periode, met rol voor Armstrong: "Denk dat zijn tijd voorbij is"

Het is één van de meest straffe verhalen uit de recente wielergeschiedenis: Cavendish die kwetsbaar was en vreesde voor het einde van zijn carrière in mineur. Om nadien weer terug te keren aan de top.

Netflix lanceerde al een documentairereeks rond de Tour de France en komt nu ook met eentje rond de twijfels van Mark Cavendish in die donkere periode, voor zijn nieuwe kans bij Quick-Step. De trailer is reeds vrijgegeven. Ook Lance Armstrong komt in deze docu aan het woord.

© photonews

Volgens de Amerikaan was de sprinter heel wat jaren geleden meer weerbaar geweest voor een moeilijke periode. "Mark Cavendish zou gezegd hebben: ik rijd door de muur. Het had hem niet kunnen schelen, maar nu geeft hij er wel om."

"Ik denk dat zijn tijd voorbij is. En ik hou van Mark Cavendish, hij is een goeie kerel. Hij heeft niet meer het hoofd en de mentaliteit er voor", oordeelde Armstrong. Velen zullen hetzelfde gedacht hebben, maar Cav bewees hun ongelijk met zijn vier ritzeges in de Tour en zijn ritzege in de Giro die hij nog behaalde. De docu komt uit op 2 augustus.