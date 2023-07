Organisatie BK 2029 bekend: "Wat anders dan het vlakke Vlaanderen, hè"

Het Belgisch kampioenschap gaat in 2029 in Huldenberg door. Dat heeft Belgian Cycling bekendgemaakt.

De laatste jaren ging het Belgisch kampioenschap vooral in West-Vlaanderen door, maar in 2029 zal Huldenberg in Vlaams-Brabant het BK organiseren. Onder meer de Smeysberg zal een centrale rol in het parcours spelen.

De renners zullen in Huldenberg veel mogen klimmen. Zo lag de Smeysberg ook op het parcours van het WK in Leuven in 2021. "Het is eens wat anders dan het vlakke Vlaanderen, hè", lachte Danny Vangoidtsenhoven, de burgemeester van Huldenberg, bij Sporza.

"Hier is het behoorlijk pittig", ging Vangoidtsenhoven verder. "We hebben onder meer de WK-lus en de Brabantse Pijl passeert hier. Daarnaast hebben we uiteraard ook de iconische Smeysberg.

In 2024 zal het BK in Zottegem doorgaan. Een jaar later vormt Binche het decor. Daarna gaat het achtereenvolgens naar Brasschaat (2026), Putte (2027) en Waregem (2028). In 2029 is er dus Huldenberg en voor 2030 zal het opnieuw naar Binche gaan.