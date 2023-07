Demi Vollering krijgt een tijdstraf en ploegleider spuwt zijn gal uit: "Het zegt genoeg over het niveau"

Demi Vollering heeft na de 5e etappe een tijdstraf voor stayeren gekregen. Achteraf was de ploegleiding niet te spreken over de straf.

Na materiaalpech keerde Demi Vollering zo snel mogelijk naar het peloton terug. Daarbij kreeg ze de hulp van de volgwagen, maar de wedstrijdjury vond dat iets te veel en na de finish bleek dat ze 20 seconden straftijd had gekregen.

"Belachelijk", was ploegleider Danny Stam bij Sporza duidelijk. Volgens hem was alles volgens het reglement uitgevoerd. "Toen ze mij zeiden om aan de kant te gaan, heb ik dat meteen gedaan. Voordien is mij niets gemeld."

Toch kreeg Vollering 20 seconden straftijd. "Als je door zo'n akkefietje 20 seconden krijgt en de UCI staat daarachter, dan vraag ik me af of die mensen wel capabel zijn om een wedstrijd te leiden", nam Stam geen blad voor de mond.

"We kunnen er weinig aan veranderen", besefte Stam. "Officieel protest is afgewezen en in de kleine lettertjes staat er dat de UCI altijd gelijk heeft. Een van de juryleden sprak Engels, maar de rest was daar niet toe in staat. Dat zegt iets over het niveau in zo'n belangrijke wedstrijd."