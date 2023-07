Jonge Duitser van BORA-hansgrohe boekt zijn 1e profzege en grijpt de macht in de Ronde van Tsjechië

Florian Lipowitz heeft de 2e etappe in de Ronde van Tsjechië gewonnen. Op een aankomst bergop was hij de sterkste en zo nam hij ook de leiderstrui over.

De organisatie van de Ronde van Tsjechië bood een stevige 2e etappe aan. Vanuit Olomouc ging het richting Pustevny na een stevige slotklim (7,9 km aan 6,6%). De rit was bijna 167 km lang. Onderweg ging het ook voortdurend op en af. Het duurde even, maar uiteindelijk kon er toch een vroege vlucht wegrijden. 4 renners, met onder meer Ruben Apers van Flanders-Baloise, kregen zo'n 7 minuten van het peloton. In het peloton behielden ze de controle en aan de voet van de klim werden de koplopers weer gegrepen. Op de klim vielen Florian Lipowitz (BORA-hansgrohe) en Per Strand Hagenes (Jumbo-Visma) aan. Ze reden snel bijna een halve minuut bij elkaar en vochtten het onder elkaar uit. Lipowitz was de sterkste en won voor Hagenes en Anders Halland Johanessen (Uno-X). Ook pakte Lipowitz de leiderstrui over.