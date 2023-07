Lotte Kopecky is al zeker van een prijs in de Tour, maar blijft ook gefrustreerd achter

Ook op weg naar Blagnac misrekende het peloton zich. Emma Norsgaard profiteerde en won de etappe. Charlotte Kool won de sprint in het peloton voor Lotte Kopecky die gefrustreerd op haar stuur klopte.

"Ik had graag voor de zege gesprint en geloofde er ook echt in", verklaarde Kopecky haar frustraties bij Het Laatste Nieuws. "Op zich heb ik nog een goede sprint gereden en de juiste keuzes gemaakt. Dat kan ik naar de volgende wedstrijden meenemen."

Tijdens de 6e rit sprokkelde Kopecky 35 punten voor de groene trui. Zo kwam ze op 201 punten te staan en dat zijn er 69 meer dan nummer 2 Ashleigh Moolman. In totaal zijn er 65 punten te verdienen en daardoor is Kopecky al zeker van het groen.

Kopecky moet enkel nog in Pau finishen. "En over de Tourmalet geraken. Ik heb die nog nooit beklommen", lachte ze. "Hoe ik het groen zal vieren? Geen idee, maar de groene trui in je carrière eens kunnen winnen, is wel mooi meegenomen."

Third place for Lotte Kopecky in the 6th stage in the Tour de France Femmes to Blagnac



She keeps the yellow jersey and has already won the green jersey 💪💪💪



Congratz to Emma Norsgaard with the stage win#wesparksuccess



Photo's: Getty Sport pic.twitter.com/Wumcm7HDZO