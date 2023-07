Ploeggenote Lotte Kopecky insinueert: "Al het hele jaar het gevoel"

Bij SD Worx zijn ze niet te spreken over de tijdstraf van Demi Vollering in de Tour de France Femmes. Vollering houdt er een apart gevoel aan over.

Tijdens de 5e rit moest Demi Vollering na materiaalpech achtervolgen. Ze kreeg hulp van de volgwagen en voor stayeren kreeg ze een tijdstraf van 20 seconden. De ploegleiding was er niet over te spreken en zelf was Vollering verbaasd. "Volgens mij deed ik niets verkeerd", zei ze bij Sporza. "Ik vind het heel bijzonder." Daarna leek Vollering wat te insinueren: "Het is komisch. Ik heb al heel het jaar het gevoel ..." Maar dan brak ze haar zin af. "Het voelt wat vreemd, maar als ze het zo willen doen." Bij de NOS vertelde de Nederlandse dat ze denkt dat SD Worx anders behandeld wordt, omdat de ploeg zo veel wint. "Misschien letten ze daardoor extra op ons en worden we harder aangepakt", aldus Vollering.