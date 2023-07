Wout Van Aert wint prangende sprint in het na-Tourcriterium van Herentals: "Het waren hectische dagen"

Wout Van Aert heeft het na-Tourcriterium van Herentals gewonnen. In een prangend sprintje hield hij nog net Jasper Philipsen af. "Ik zit op schema voor het WK", klonk het bij de winnaar.

Voor Wout Van Aert was er dit jaar maar één na-Tourcriterium en hij kwam zo alleen maar in Herentals in actie. Daar bleef hij op het einde enkel nog met groene trui Jasper Philipsen en bolletjestrui Giulio Ciccone over. Na een sprint won Van Aert met een banddikte voor Philipsen. Ciccone werd 3e.

Het waren "hectische dagen" voor Van Aert, want er was een week eerder de geboorte van zijn 2e zoontje, Jerome. "De 1e dagen na de Tour was ik nog supermoe, maar ondertussen slaapt Jerome al goed", stelde hij bij Sporza iedereen gerust.

Na Herentals gaat het richting het WK in Glasgow dat al een dikke week later plaatsvindt. "Ik denk dat ik voor het WK nog op schema zit", aldus Van Aert. "Ik heb de voorbije dagen goed getraind. Natuurlijk heb ik nog niet het gevoel dat ik als wielrenner wil hebben, maar hopelijk is dat net voor het WK wel het geval."