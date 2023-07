🎥 Twee keer prijs voor Soudal Quick-Step: Tim Merlier klopt kransje topsprinters in kletsnat Polen

Niet alleen in het Baskenland is Soudal Quick-Step aan het feest. In de Ronde van Polen heeft Tim Merlier daar de eerste rit gewonnen.

De Ronde van Polen begon traditioneel met een vlakke etappe. Vier vluchters waren op 55 kilometer op de streep alweer gegrepen, maar toen gingen de hemelsluizen open en regende het pijpenstelen. Daarna geen aanvallen meer, maar wel nog enkele valpartijen. Op vijf kilometer van de streep ging een pak van het peloton tegen de grond, maar de topsprinters ontsnapten allemaal. Daarna vielen nog enkele renners in de spekgladde bochten. Merlier sprint makkelijk naar de zege Zo'n dertig renners trokken naar de sprint, waar Jumbo-Visma de touwtjes in handen nam. Maar sprinter Olav Kooij verloor in de laatste kilometer nog heel wat plaatsen. Bennett zette als eerste de sprint in, maar Merlier kwam er vlot over. Kooij kwam nog dicht, maar kon Merlier niet meer van de zege houden. Voor de ex-Belgische kampioen is het de zevende ritzege dit seizoen en de 30ste uit zijn carrière. Merlier is logischerwijze ook de eerste leider. πŸ πŸ‡§πŸ‡ͺTim Merlier (SOudal-QuickStep) gana la Etapa 1 del Tour de Polonia 2023 πŸ‡΅πŸ‡± #TdP2023 #TourdePologne2023 #Noticiclismo #Ciclismo pic.twitter.com/2WiwOk0cGT — NotiCiclismo ➑ πŸ‡ͺπŸ‡Έ #klasikoa2023 (@Noticiclismo1) July 29, 2023 Results powered by FirstCycling.com