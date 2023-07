Annemiek van Vleuten onthult wat ze zei tegen Demi Vollering tijdens akkefietje

Annemiek van Vleuten gaat niet voor het tweede jaar op rij de Tour de France Femmes winnen. In de enige zware bergrit naar de Tourmalet moest ze haar meerdere erkennen in Demi Vollering.

"Ik ben natuurlijk teleurgesteld. Ik had gehoopt op een betere dag, want dit was niet mijn beste dag. Ik had er het volste vertrouwen in dat het kon, daarom hadden we ook het goede plan om al op de Aspin te gaan", zei Van Vleuten bij Eurosport.

"Ik wilde niet iedereen lossen, maar de koers zwaar maken", verklaarde Van Vleuten haar aanval. "Uiteindelijk was het misschien niet zo slim, maar dat is achteraf. Ik koers met mijn hart en dat doe ik ook het liefste."

Incident op Col d'Aspin

Uiteindelijk had Van Vleuten niet zo'n goede dag en dat betaalde ze uiteindelijk cash op de Tourmalet. Van Vleuten kwam ook nog even terug op het incidentje met Vollering in de afdaling van de Col d'Aspin, waar de twee weigerden samen te werken.

"Demi wilde niet rijden, dus ik vertelde haar: als jij niet wil rijden, dan doe ik dat ook niet. Zij had echter een goed punt, want er zaten nog twee ploeggenotes achter", zei Van Vleuten nog daarover.