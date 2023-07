Evenepoel doet frappante vaststelling en analyseert zijn jaar in regenboogtrui: "Het enige speciale dat ik kan bedenken"

De regenboogtrui past Remco Evenepoel als gegoten. Hij deed alvast een vaststelling aan de vooravond van zijn laatste koers als wereldkampioen van 2022.

Terwijl zijn voorgangers tot in het najaar van die trui kunnen genieten, merkt Evenepoel op dat het hem slechts tot in de zomer is gegund. "Het is jammer dat het al mijn voorlopig laatste koers is als wereldkampioen", verwijst de Belg van Soudal Quick-Step naar de Clasica San Sebastian. "We zijn nog maar juli."

Dat het zo loopt, komt omdat het WK dit jaar vroeger valt. Het is dan ook tijd om eens terug te blikken. "Ik ben tevreden over mijn jaar in de regenboogtrui. Ik heb acht overwinningen kunnen behalen in de regenboogtrui, hopelijk worden het er negen. Er zijn wereldkampioenen die het met minder moeten stellen."

MOOIE HERINNERING

En nu dus nog één keer vlammen in die trui. "Of ik iets speciaal in gedachten heb? Proberen winnen. Dat is het enige speciale dat ik kan bedenken. Het zou een hele mooie herinnering zijn. Het gaat speciaal zijn om het jaar af te sluiten in de Clasica San Sebastian, de wedstrijd waarin ik mijn eerste grote overwinning behaalde."