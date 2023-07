Evenepoel heeft reden om volop te geloven in Tour-kansen maar ook realistisch: "Zo dicht bij die gekke jongens geraken"

Remco Evenepoel rijdt dit jaar nog de Vuelta, maar daarna is het lonken naar de Tour wat het rondewerk betreft. Kan hij naar het niveau van Pogacar en Vingegaard toe groeien?

Op zijn online persbabbel werd hem ook gevraagd of hij mits een goede voorbereiding had kunnen wedijveren met die twee op de Franse wegen. "Dat is een heel moeilijke vraag. We zullen het nooit weten. Wellicht zullen we volgend jaar weten of ik het niveau aankan."

TOUR-WAARDEN AL GETRAPT

Er is wel een reden om optimistisch te zijn. "Als ik de berekeningen moet geloven van de wattages per kilogram en dat soort dingen, dan zijn dat waarden die ik zelf ook al getrapt heb. Maar natuurlijk moet je dag na dag presteren. Ze hebben dit jaar een ongelooflijk niveau bereikt."

Remco Evenepoel weet dus dat hij aan de bak moet. "Nu is het aan mij om een jaar goed te werken en om grote stappen voorwaarts te zetten. Om zo dicht bij die supergoede renners, gekke jongens, te geraken. Ik hoop om volgend jaar mee te kunnen strijden."