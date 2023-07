Opvallend: Olav Kooij (Jumbo-Visma) verklapt voor eerste etappe in Polen al wanneer en waarom hij zal opgeven

De Ronde van Polen gaat zaterdag van start en duurt tot 4 augustus. Maar Olav Kooij weet nu al dat hij de wedstrijd niet zal uitrijden.

In de Ronde van Polen zijn er enkele kansen voor de sprinters in de eerste ritten en dus tekent Olav Kooij present bij Jumbo-Visma. Maar de rittenwedstrijd duurt tot volgende week vrijdag, en dat is te kort dag voor het WK in Glasgow, dat op 6 augustus gereden wordt.

"Woensdag zal ik normaal nog de etappe rijden, maar donderdag niet meer", zei Kooij bij Wielerflits. De Nederlander vliegt donderdag namelijk naar Glasgow, waar hij het WK op de weg zal rijden.

Kooij heeft bij Nederland zowat dezelfde rol als Jasper Philipsen bij België. Ze worden achter de hand gehouden bij een eventuele massasprint. Maar Kooij zal de komende dagen dus nog eens zijn benen testen in Polen.

Maar Kooij is niet van plan om minder risico's te nemen met het WK in zijn achterhoofd. "Ik ga gewoon koersen zoals altijd, de finales goed proberen doorkomen en dan proberen te sprinten."