Patrick Lefevere laat zich uit over discipline waar hij vorig jaar in stapte en spreekt bewondering uit voor grote naam

Patrick Lefevere voelt zich inmiddels helemaal thuis in een discipline waar hij af en toe ook al een kritische opmerking over maakte. Dan gaat het uiteraard over het vrouwenwielrennen.

Dat is meteen ook het onderwerp van zijn column in Het Nieuwsblad en dan vooral de ontwikkelingen in de Tour de France Femmes. Voor de eindzege ligt vooral een tweestrijd tussen Demi Vollering en Annemiek van Vleuten in de lijn der verwachtingen. Lefevere zag hoe Van Vleuten deze week al plooide, maar nog niet kraakte.

Daar heeft de CEO van Soudal Quick-Step respect voor. Het was in de vierde rit dat Van Vleuten haar tenen moest uitkuisen om Vollering op een klim te volgen en aan de steile finish acht seconden moest toegeven. Ervaring lijkt wel te tellen in de vrouwenkoers. Vollering is de enige wat jongere podiumkandidate.

VOOR PODIUM MET MOOLMAN-PASIO

Lefevere ziet hoe de oudjes zich zeker niet zomaar aan de kant laten zetten. Van Vleuten is inmiddels al 40. De Zuid-Afrikaanse Ashleigh Moolman-Pasio van AG Insurance Soudal Quick-Step is al 37 en is na 6 ritten de best geplaatste klassementsrenster. Lefevere hoopt uiteraard dat zij eind dit weekend ook op het podium staat.