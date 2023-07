Ploeg van Patrick Lefevere is het niet eens met diskwalificatie: "Ze hebben ons onrecht aangedaan"

In een statement op sociale media heeft de ploeg gereageerd op de diskwalificatie van beiden. Volgens de ploeg was Henttala ziek en vermoeid tijdens de zesde etappe en bleef ploegleider Knaven bij haar om haar te ondersteunen.

"Tijdens de koers werd er vanuit de wagen aan Lotta een bidon gegeven. Zij en Servais hielden deze bidon tien seconden vast, waardoor Lotta een klein voordeel kreeg. Het is een incident waar ze beiden spijt van hebben en wat niet hoort bij de sport", klinkt het in het statement.

"We veroordelen de insinuatie dat Lotta aan de wagen hing voor een lange periode. We hebben onze ontgoocheling duidelijk gemaakt aan de jury en hebben aangegeven dat ze ons onrecht hebben aangedaan."

"Het heeft ertoe geleid dat de reputatie van Lotta, Servais en de ploeg is beschadigd", is de ploeg nog duidelijk.

