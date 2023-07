Remco Evenepoel spreekt zich heel duidelijk uit over de kansen op het WK en wijst ook naar Wout van Aert

Het vorige WK werd door hem gewonnen, ook in Glasgow gaat Evenepoel zijn kans. Met Van Aert en misschien ook wel Philipsen heeft België nog wel kanshebbers op goud.

Op een persbabbel blikte Evenepoel alvast vooruit op dat WK dat er stilaan aankomt. "Het is moeilijk te zeggen of ik meer kans maak in de wegrit of in de tijdrit. Ik maak twee keer kans. De wegrit is qua parcours minder lastig dan vorig jaar. De beklimmingen zijn ook korter, amper 400 à 500 meter. Anderzijds is het een langere afstand."

"Het lijkt een beetje op het BK van dit jaar, maar dan met hoogtemeters. Het is een technisch parcours, het gaat de hele tijd op en af. Na zeven uur koers zal de vermoeidheid ook wel in de benen kruipen en dat speelt in het voordeel van de aanvallers", ziet Remco Evenepoel wel degelijk mogelijkheden.

De titelverdediger wijst ook op de sterkte van de ploeg die Belgian Cycling zal afvaardigen. "We kunnen met verschillende kaarten spelen, ook die van Wout van Aert en Jasper Philipsen." En als hij zijn titel op de weg niet verlengt, kan Evenepoel in de tijdrit misschien eens de hoofdprijs afschieten. "Daar zal mijn aerodynamica mij kunnen helpen."