Tim Merlier onthult zijn geheim achter nieuwe overwinning in kletsnatte Ronde van Polen

Tim Merlier heeft in de Ronde van Polen eerste rit gewonnen. Dat ook Evenepoel in Spanje won, maakt het voor Merlier nog mooier.

In het kletsnatte Polen won Merlier de sprint voor Olav Kooij en Fernando Gaviria. Merlier noemde de finale dan ook hectisch, gevaarlijk en glad. Op het autocircuit van Poznan lag er ook nog heel wat water.

Daardoor was er zelfs wat sprake van aquaplaning. Merlier onthulde bij Wielerflits het geheim naar zijn overwinning. "Rustig blijven, geen onnodige risico’s nemen en proberen alles goed in te schatten. Ik moest de skills van de veldrijder bovenhalen."

Merlier pakt zo zijn zevende overwinning van het seizoen, de vierde al in de WorldTour. Voor Soudal Quick-Step won ook Remco Evenepoel in de Clasica San Sebastian. "Ik heb al wat bekeken, alleen viel het beeld weg aan het einde. Maar we hoorden dat hij ook gewonnen had, dat is plezant voor de ploeg."