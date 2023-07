Annemiek van Vleuten is niet verrast van Lotte Kopecky: "Een dag eerder zag je het al"

Annemiek van Vleuten is net naast het podium in de Tour de France Femmes gevallen. Ze had veel lof voor het Lotte Kopecky die haar in de slottijdrit nog voorbijging.

Voor het slotweekend was Annemiek van Vleuten nog een van de topfavorieten om de Tour de France Femmes te winnen. Na de bergrit en de tijdrit eindigde ze 4e en baalde ze na de finish.

In de slottijdrit ging Lotte Kopecky van Vleuten nog voorbij. "Dat verbaasde me niet", vertelde de Nederlandse aan Sporza. "Als je haar in de rit naar de Tourmalet zag, weet je dat ze een grote motor heeft."

Een 4e plaats in het eindklassement was een ontgoocheling voor van Vleuten. Zelf verwijtte ze zich niets, want ze heeft "er alles aan gedaan". "Maar ik denk dat er onderhuids wel iets aan de hand is. Voor de Tour was ik in vorm, maar de laatste 2 dagen was het opeens weg. Ik weet nog niet het probleem is", aldus de uittredende winnares van de Tour.