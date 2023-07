Lotte Kopecky schrijft geschiedenis, "verrast" zichzelf en kreeg speciale hulp van buitenaf: "Samen een 'pace plan' opgesteld"

Lotte Kopecky heeft in de Tour de France Femmes geschiedenis geschreven. Na een uitstekende tijdrit sprong ze in het eindklassement nog naar een 2e plaats. Onverwacht en voor de tijdrit kreeg ze hulp van Loïc Segaert.

Voor de tijdrit lag het eindpodium nog binnen de mogelijkheden voor Lotte Kopecky. Ze stond 7 seconden achter op Annemiek van Vleuten. Na een uitstekende tijdrit kwam Kopecky daar dan ook op terecht.

Het was zelfs meer: ze ging ook nog Katarzyna Niewiadoma voorbij. Daardoor eindigde Kopecky 2e. Het was van Heidi Van De Vijver in 1993 geleden dat een Belgische op het eindpodium van de Tour eindigde.

"Ik heb mezelf verrast. Vooral op de Tourmalet dan", vertelde Kopecky in het flashinterview. "Deze week was meer dan ik ooit had gedacht. Het is gek geweest om de hele Tour in het geel te rijden en we winnen ook nog eens de Tour met Demi Vollering."

Was het haar beste tijdrit ooit? "Dat weet ik niet", aldus Kopecky. "Ik had een heel goed 'pace plan' opgesteld met Loïc Segaert (de broer van Alec Segaert, red.) en ik kon heel veel kracht zetten op mijn benen. Dat had ik niet verwacht na de vorige rit."

Kopecky pakte naast de 2e plaats ook de groene trui mee naar huis. Ook dat is historisch. Met de Tour bij de mannen meegerekend, is het al geleden van Bernard Hinault in 1979 geleden dat de winnaar van de groene trui op het eindpodium stond. Zo wist Jonas Creteur.