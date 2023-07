Na haar stunt op de Tourmalet: is er voor Lotte Kopecky in de toekomst meer mogelijk?

Lotte Kopecky verbaasde tijdens de voorlaatste rit van de Tour de France Femmes iedereen. Op de Tourmalet moest ze slechts 5 rensters laten voorgaan. Biedt dat extra perspectieven?

Voor de koninginnenrit in de Tour de France Femmes ging iedereen er vanuit dat Lotte Kopecky sowieso haar gele trui zal moeten afgeven. Dat deed ze ook, maar ze bleef veel langer virtueel in het geel zitten en moest pas in de laatste kilometers van de Tourmalet de rol lossen.

Daarmee verbaasde Kopecky alle collega-rensters en analisten. Niemand had dat verwacht. Ook niet dat Kopecky voor de afsluitende tijdrit nog altijd kans maakt op het podium van de Tour de France Femmes, want ze staat op slechts 7 seconden van nummer 3 Annemiek van Vleuten. Kan Kopecky in de toekomst dan ook voor het klassement gaan?

"Anna van der Breggen zei altijd over Kopecky dat ze eigenlijk een ronderenster is en voor een klassement zou kunnen gaan", wist analiste Ine Beyen aan Sporza te vertellen. Beyen ziet dan ook als grote voordeel voor Kopecky dat ze een grote motor heeft. "En dan is er heel veel mogelijk."

Beyen zegt dan wel dat Kopecky een ploeg rond zich heen moet hebben. "Die ploeg is dan wel rond haar gebouwd en de rensters zullen dan wel voor haar rijden", aldus Beyen.

Ook zou Kopecky een nieuw blik klassiekers kunnen opentrekken. "Het zijn niet meer enkel de korte hellingen voor haar. Daardoor hoort ook Luik-Bastenaken-Luik tot de mogelijkheden", besloot Beyen.