Tiesj Benoot (10de) trekt duidelijke conclusie over zichzelf en de kopmannen voor het WK in Glasgow

Tiesj Benoot speelde niet echt een hoofdrol in de Clasica San Sebastian. Maar hij werd uiteindelijk toch nog 10de.

Remco Evenepoel bewees in de Clasica San Sebastian dat hij opnieuw in topvorm naar het WK trekt. Maar met Tiesj Benoot en Nathan Van Hooydonck stonden nog twee Belgen aan de start die straks naar Glasgow trekken.

Op zo'n 70 kilometer van de streep versnelde Evenepoel en dat had Benoot niet zien aankomen. Healy had even daarvoor een prikje uitgedeeld en Soudal Quick-Step controleerde in het peloton.

Benoot liet zich dus uitzakken naar achter in het groepje. "Maar ik denk niet dat ik de benen had om hem te volgen", zei Benoot bij Het Nieuwsblad. Hij probeerde even later nog in de tegenaanval te gaan met Gall, maar kwam zichzelf toen tegen.

Kopmannen klaar voor WK

Benoot beseft dat hij niet meer beter is geworden na de Tour en hoopt nu op supercompensatie om goed te zijn in Glasgow. "Onze kopmannen zijn klaar en voor een WK kan ik mij altijd opladen."