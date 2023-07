Annemiek van Vleuten onthult de reden voor mindere prestaties op de Tourmalet en in de tijdrit

Annemiek van Vleuten was niet helemaal zichzelf tijdens deze Tour de France Femmes. Ze moest op de Tourmalet heel wat tijd toegeven op Demi Vollering.

Geen zevende zege op rij in een grote ronde voor Annemiek van Vleuten. In haar laatste grote ronde moest ze haar meerdere erkennen in Demi Vollering en Van Vleuten viel zelfs nog naast het podium in de tijdrit.

Van Vleuten gaf op haar eigen website wat meer uitleg. "Hoe het komt dat ik niet goed was, weet ik niet. Ik merkte na afloop wel dat ik me fysiek ook echt niet goed voelde en ik had moeite met eten. Ik zeg altijd dat als ik mezelf iets kan verwijten, dan baal ik ervan. Ik denk niet dat ik dat kan."

"Bij de plek waar ik aanvankelijk wilde aanvallen ging zij (Vollering, nvdr.) en daarop merkte ik direct dat het voor mij te veel was. Ik ben mijn eigen tempo gaan rijden in de hoop dat ze misschien nog in zou zakken, maar in plaats van dat zij dat deed, zakte ik onwijs in. Het was ver beneden het niveau dat ik normaal haal."

Maagproblemen

"Zaterdag merkte ik dat ik niet in orde was en ik had erg last van mijn maag. Zondag was ik niet ziek en ik had ook geen verhoging, dus ik stond vol goede moed aan de start om te proberen die podiumplaats toch binnen te slepen."

"Dat was wel een beetje tegen beter weten in, omdat Lotte Kopecky zo’n goed niveau liet zien en ik het idee had dat me iets dwars zat, waardoor ik niet mijn niveau haalde. Dan ga je van start in de tijdrit vol goede moed, maar wordt het lastig.

"Ik merkte al vrij snel dat ik qua wattages niet eens in de buurt kwam bij wat ik normaal kan trappen. Ik ben blijven vechten tot de finish en daar ben ik trots op. Dan moet je hier tevreden mee zijn en in berusten."