Lotte Kopecky nog eens heel duidelijk over band met Demi Vollering: "De media probeert wat te stoken"

Lotte Kopecky kreeg niet altijd alle kansen van haar ploeg SD Worx om ritzeges te pakken. Maar Kopecky maakte nog eens duidelijk dat de band met onder meer Vollering uitstekend is.

Tijdens de Tour bij de mannen werd de nadruk gelegd op de mogelijke spanningen tussen Van Aert en Vingegaard bij Jumbo-Visma. Bij de vrouwen kan bijna de parallel getrokken worden met Vollering en Kopecky bij SD Worx.

De klassementsambities van Vollering kwamen niet altijd overeen met de ambities van Kopecky om ritten te winnen. Maar net als bij Vingegaard-Van Aert doet Kopecky de verhalen over spanningen met Vollering als nonsens af.

"De media probeert wat te stoken, maar ik kan echt met hart en ziel zeggen dat we een heel goede groep zijn", zei Kopecky bij Sporza. "Het is heel leuk om deze momenten met haar te delen", zei Kopecky nog over Vollering.

De goede band tussen Vollering en Kopecky aangetoond